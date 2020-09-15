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  • Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu dijital komedi ile geliyor
15 Eylül 2020 Salı 21:25 | Son Güncelleme:

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu dijital komedi ile geliyor

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu dijital komedi ile geliyor

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ile birlikte rol aldığı yeni sitcom dizisi için ekimde sete çıkacaklarını söyledi.

Karantina sürecinde bir dizi hikayesi yazdığını söyleyen oyuncu Şebnem Bozoklu, “Dijital bir platform için ocak sonundan itibaren çekilmeye başlanacak. Bütün projeyi tasarladığım bir hikayem var, çok heyecanlıyım. Yazdığım şey bir suç hikayesi. Çok severek yazdım" diye konuştu.

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