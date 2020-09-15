Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu dijital komedi ile geliyor

Karantina sürecinde bir dizi hikayesi yazdığını söyleyen oyuncu Şebnem Bozoklu, “Dijital bir platform için ocak sonundan itibaren çekilmeye başlanacak. Bütün projeyi tasarladığım bir hikayem var, çok heyecanlıyım. Yazdığım şey bir suç hikayesi. Çok severek yazdım" diye konuştu.

