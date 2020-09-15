Maria ile Mustafa dizisinin setinde dil sorunu

Hilmi Cem İntepeli ile ‘Maria ile Mustafa’ adlı dizide kamera karşısına geçen Jessica May, sette bazen arkadaşlarını zorladığını anlattı. Brezilyalı oyuncu, “Bana sürekli anlatıyorlar, tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyorlar. Biraz yoruluyorlar benimle ama çok sabırlılar. Hilmi Cem’in enerjisi muhteşem. Zaten enerji patlaması oldu, ikimizin. O yüzden ben çok mutluyum” dedi.

