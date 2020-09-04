Fahriye Evcen'den ekranlara dönüş sinyali: Bu ara çok uzun sürsün istemiyorum!

Bir süredir dizi ve film sektöründen uzak duran Fahriye Evcen, dün sosyal medya hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yoğun tempoda kendi bakımını nasıl yaptığı yönündeki soruya, “Yorucu oluyor ama tatlı yorgunluk. Anneliğin inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Bütün yorgunlukları her şeyi unutturacak kadar güzel. Bende her kadın gibi kendime ayırdığım zamanlarda bakım yapıyorum” yanıtını verdi.

EKRANLARA DÖNECEK Mİ?

Öte yandan Fahriye Evcen, hayranlarının kendisini ekranda görmek istediğini ve çok özlediğini belirten pek çok mesaja yanıt olarak, "Ben de çok özledim setleri ve sizinle buluşmayı, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum. En uygun ve en yakın zamanda da olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Evcen'in ekrana dönüş sinyallerini verdiği mesaj hayranlarını heyecanlandırdı.