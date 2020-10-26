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26 Ekim 2020 Pazartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen setlere geri dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere geri dönmek istiyor
- RECEP ASLAN

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile Etiler'de akşam yemeği yedi.

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, oğlu Karan’ın biraz daha büyümesini beklediğini söyledi. Evcen, “Çok özledim, geri dönmek istiyorum. Projeler var, görüştüklerim de var değerlendiriyorum. Zamanla belli olacak” dedi. Basında yer alan ‘Fahriye Evcen’in set kuralları’ başlıklı haberlerin asılsız olduğunu dile getiren Evcen, “Öyle şartlarım yok” dedi.

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