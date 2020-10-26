Fahriye Evcen setlere geri dönmek istiyor

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, oğlu Karan’ın biraz daha büyümesini beklediğini söyledi. Evcen, “Çok özledim, geri dönmek istiyorum. Projeler var, görüştüklerim de var değerlendiriyorum. Zamanla belli olacak” dedi. Basında yer alan ‘Fahriye Evcen’in set kuralları’ başlıklı haberlerin asılsız olduğunu dile getiren Evcen, “Öyle şartlarım yok” dedi.



Deniz Seki'den Funda Arar'ın 'Best of yapacak kadar yaşlanmadım' sözlerine yanıt geldi

İşadamı Allan Hakko ve eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın arkadaşlıkları belgelendi

Ajda Pekkan'ın repertuvarında Hakan Altun sürprizi