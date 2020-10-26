Ajda Pekkan'ın repertuvarında Hakan Altun sürprizi

Pop müziğin starı Ajda Pekkan, Günay Restoran’da sahne alarak sezonun açılışını yaptı. Pandemiden dolayı İstanbul’da sekiz ay sonra sevenleriyle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Pekkan, “Siz beni çok seviyorsunuz, ben de sizleri çok seviyorum. Sevgi zaten karşılıklı olan bir şey iyi ki varsınız” diyerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

SORULARA CEVAP YOK



Pekkan adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Hakan Altun’un da ‘Bir Telefon’ şarkısını repertuvarına alması kafaları karıştırdı. Pekkan’ın habercilerin dışarı çıkmasından sonra bu şarkıyı söylemesi dikkatlerde kaçmadı. Hakan Altun’la ilgili soruları yanıtsız bırakan sanatçı, gecenin finalinde Cenk Eren’i sahneye davet ederek birlikte “Hancı” şarkısını söyledi.

Fahriye Evcen setlere geri dönmek istiyor

Deniz Seki'den Funda Arar'ın 'Best of yapacak kadar yaşlanmadım' sözlerine yanıt geldi

İşadamı Allan Hakko ve eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın arkadaşlıkları belgelendi