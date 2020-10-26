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26 Ekim 2020 Pazartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Ajda Pekkan'ın repertuvarında Hakan Altun sürprizi

Ajda Pekkan'ın repertuvarında Hakan Altun sürprizi
- RECEP ASLAN

Ajda Pekkan, sahne aldığı mekânda birliktelik yaşadığı öne sürülen Hakan Altun'un ‘Bir Telefon' şarkısını seslendirerek dikkat çekti.

Pop müziğin starı Ajda Pekkan, Günay Restoran’da sahne alarak sezonun açılışını yaptı. Pandemiden dolayı İstanbul’da sekiz ay sonra sevenleriyle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Pekkan, “Siz beni çok seviyorsunuz, ben de sizleri çok seviyorum. Sevgi zaten karşılıklı olan bir şey iyi ki varsınız” diyerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

SORULARA CEVAP YOK

Pekkan adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Hakan Altun’un da ‘Bir Telefon’ şarkısını repertuvarına alması kafaları karıştırdı. Pekkan’ın habercilerin dışarı çıkmasından sonra bu şarkıyı söylemesi dikkatlerde kaçmadı. Hakan Altun’la ilgili soruları yanıtsız bırakan sanatçı, gecenin finalinde Cenk Eren’i sahneye davet ederek birlikte “Hancı” şarkısını söyledi.

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