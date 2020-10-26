26 Ekim 2020 Pazartesi 07:00 | Son Güncelleme:
İşadamı Allan Hakko ve eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın arkadaşlıkları belgelendi
- RECEP ASLAN
İşadamı Allan Hakko, Burcu Esmersoy ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Merve Oflaz'a gönlünü kaptırdı.
Birliktelikleri konuşulmaya başlandığı zaman arkadaş olduklarını söyleyen Allan Hakko ve Merve Oflaz çifti ilk kez kameralara yansıdı. Papermoon adlı mekandan çıkarken görüntülenen ikili, araçlarını kapıya sıfır yanaştırarak birlikte aynı kareye girmemek için büyük çaba sarf etti.