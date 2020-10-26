İşadamı Allan Hakko ve eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın arkadaşlıkları belgelendi

Birliktelikleri konuşulmaya başlandığı zaman arkadaş olduklarını söyleyen Allan Hakko ve Merve Oflaz çifti ilk kez kameralara yansıdı. Papermoon adlı mekandan çıkarken görüntülenen ikili, araçlarını kapıya sıfır yanaştırarak birlikte aynı kareye girmemek için büyük çaba sarf etti.