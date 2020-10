Deniz Seki'den Funda Arar'ın 'Best of yapacak kadar yaşlanmadım' sözlerine yanıt geldi

Müzik kariyerinin 23. yılını kutlayan Deniz Seki, bu başarısını Best of albümle kutlamaya hazırlanıyor. Ataköy Nossa Costa’da konser veren Deniz Seki, verdiği yeni albüm müjdesiyle hayranlarını sevindirdi. Deniz Seki, Funda Arar'ın 'Best of yapacak kadar yaşlanmadım' sözlerine ise tartışma yaratacak bir açıklamada bulunda. Funda Arar’ın eşi Febyo Taşel ile müzik yaptığını hatırlatarak yanıt veren şarkıcı, “Funda çok özel bir ses ancak besteci ve söz yazarı değil. Belki bir iki tane vardır bilemiyorum ancak onun bestelerini eşi Febyo yapıyor diye hatırlıyorum. Bense ilk albümüm hariç tüm şarkılarımı kendim yazdım. O yüzden ki bence benim best of zamanım geldi. Kariyerimde 23. yılımı yaşıyorum. Ama kendimi hala on dokuz yaşında hissediyorum. Bir maşallahınızı alırım ” dedi.

