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  3. Ezgi Mola'yı şaşırtan dava! ‘Dişlerin gerçek değil'

Ezgi Mola'yı şaşırtan dava! ‘Dişlerin gerçek değil'

Ezgi Mola'yı şaşırtan dava! ‘Dişlerin gerçek değil'

Ezgi Mola'yı şaşırtan dava!

Beş yıl boyunca bir diş macunun reklam yüzü olan güzel oyuncu, bir müşterinin “Gerçek dişlerini kullanmıyor” diyerek kendisine dava açtığını söyledi. Bunu görünce çok şaşırdığını anlatan Mola, diş hekimine giderek rapor aldığını ve belgeyi mahkemeye sunduğunu söyledi. Mola, “Diş hekimime giderek ‘Neler yaptırdıysam bana rapor olarak yazar mısınız?’ dedim. Çok ilginç insanlar var. Ama çok şükür dişlerimde bir şey yok. Kendi dişlerim” dedi. 


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