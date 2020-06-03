Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın 1.5 yıllık birlikteliklerinde mutlu son! Çeşme'de düğün var

Ezgi Mola da evli ünlüler kervanına katılıyor. Genç yetenek, 1,5 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Karantina döneminde ilişkilerini gözden geçiren çift, beraberliklerini nikâh masasına taşımaya karar verdi. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme’de kır düğünü konseptiyle evlenecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi. Eylül ayının ilk haftasında nikâh masasına oturmayı planlayan ikili, balayı için de mavi tura çıkacak.

Düğün telaşına giren 37 yaşındaki Ezgi Mola, Çeşme’deki mekânları araştırmaya başladı.

Murat Dalkılıç ile birliktelikleri devam eden Hande Erçel mutluluğun sırrını verdi!

Acun Ilıcalı merak edileni açıkladı! Survivor'da ödül malikanesinin sahibi...

Serdar Ortaç en büyük keşkesini açıkladı!