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  3. Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın 1.5 yıllık birlikteliklerinde mutlu son! Çeşme'de düğün var
03 Haziran 2020 Çarşamba 00:46 | Son Güncelleme:

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın 1.5 yıllık birlikteliklerinde mutlu son! Çeşme'de düğün var

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın 1.5 yıllık birlikteliklerinde mutlu son! Çeşme'de düğün var

Oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminde işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldı. Çift eylül ayında nikâh masasına oturuyor.

Ezgi Mola da evli ünlüler kervanına katılıyor. Genç yetenek, 1,5 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Karantina döneminde ilişkilerini gözden geçiren çift, beraberliklerini nikâh masasına taşımaya karar verdi. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme’de kır düğünü konseptiyle evlenecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi. Eylül ayının ilk haftasında nikâh masasına oturmayı planlayan ikili, balayı için de mavi tura çıkacak. 

Düğün telaşına giren 37 yaşındaki Ezgi Mola, Çeşme’deki mekânları araştırmaya başladı. 

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