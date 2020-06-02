Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6911
  • 7,4734
  • 370.986
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Acun Ilıcalı merak edileni açıkladı! Survivor'da ödül malikanesinin sahibi...
02 Haziran 2020 Salı 21:20 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı merak edileni açıkladı! Survivor'da ödül malikanesinin sahibi...

Acun Ilıcalı merak edileni açıkladı! Survivor'da ödül malikanesinin sahibi...

Survivor'da bu yıl koronavirüs nedeniyle seyahat yapılamadığı için ödüller değişmişti.

Farklı ülkelere seyahat edemeyen yarışmacılar için Dominik Cumhuriyeti'nde lüks bir malikane ayarlanmıştı. Herkes bu malikanenin sahibini merak ederken, evin Marc Anthony'e ait olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı, malikanenin sahibinin ABD’li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" dedi.


Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...
ABD basını olayları nasıl görüyor? Yusuf Özkır açıkladı
Kamu Bankalarından 4 yeni finansman destek paketi
Diyarbakır'da polis Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişi tutuklandı
MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapıla

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapılarını yeniden açtı

3 Haziran burç yorumları! Burçları sürpriz haberler bekliyor

3 Haziran burç yorumları! Burçları sürpriz haberler bekliyor

Karadeniz'de zararlı kelebek tehlikesi

Karadeniz'de zararlı kelebek tehlikesi