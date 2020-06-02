Acun Ilıcalı merak edileni açıkladı! Survivor'da ödül malikanesinin sahibi...

Farklı ülkelere seyahat edemeyen yarışmacılar için Dominik Cumhuriyeti'nde lüks bir malikane ayarlanmıştı. Herkes bu malikanenin sahibini merak ederken, evin Marc Anthony'e ait olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı, malikanenin sahibinin ABD’li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" dedi.