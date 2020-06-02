Kuruluş Osman'ın 24. bölümünde Kayı Obası'nda yeni bir dönem başlıyor... Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman'ın 24. bölümü: Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak.
Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ‘Kuruluş Osman’ın 24. bölümünde heyecan zirvede. Osman Bey, Bala Hatun’la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası’nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar’ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası’nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak?