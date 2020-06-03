Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar açıkladı! 'Neslişah beni eve almıyor'

RECEP ASLAN



İş yerinin henüz faaliyete geçmediğini söyleyen Alkoçlar, virüs nedeniyle ablası Neslişah Alkoçlar’ın kendisini eve almadığını esprili bir dille anlattı: “Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Test yaptırıyorum ama hayır gelemezsin eve diyor.”