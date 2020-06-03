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  3. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar açıkladı! 'Neslişah beni eve almıyor'
03 Haziran 2020 Çarşamba 00:30 | Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar açıkladı! 'Neslişah beni eve almıyor'

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar açıkladı! 'Neslişah beni eve almıyor'

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Armutlu'da açtığı spor salonunu denetledi.

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İş yerinin henüz faaliyete geçmediğini söyleyen Alkoçlar, virüs nedeniyle ablası Neslişah Alkoçlar’ın kendisini eve almadığını esprili bir dille anlattı: “Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Test yaptırıyorum ama hayır gelemezsin eve diyor.” 


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