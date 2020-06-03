Tolgahan Sayışman ile evli olan Almeda Abazi evlilik kurumunu kötüleyenleri eleştirdi

Sayışman ile evliliğinden bir oğlu olan olan Abazi, Osho’nun ‘Sevgi evlilik tarafından yok edilmez. Sevgi nasıl sevileceğini bilmeyen insanlar tarafından yok edilir” sözlerini beğenip, sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik kurumunun önemine değinen Abazi, “Noktayı koymuş. Bilmeyenler, evliliğe atıp duranlar için” mesajını yazdı.