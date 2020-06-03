03 Haziran 2020 Çarşamba 00:19 | Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman ile evli olan Almeda Abazi evlilik kurumunu kötüleyenleri eleştirdi
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile mutlu bir yuva kuran Almeda Abazi, evlilik kurumunu kötüleyenleri ünlü bir düşünürün sözüyle eleştirdi.
Sayışman ile evliliğinden bir oğlu olan olan Abazi, Osho’nun ‘Sevgi evlilik tarafından yok edilmez. Sevgi nasıl sevileceğini bilmeyen insanlar tarafından yok edilir” sözlerini beğenip, sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik kurumunun önemine değinen Abazi, “Noktayı koymuş. Bilmeyenler, evliliğe atıp duranlar için” mesajını yazdı.