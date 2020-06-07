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  3. ‘Ezel' dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay'dan yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu itirafı
07 Haziran 2020 Pazar 00:48 | Son Güncelleme:

‘Ezel' dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay'dan yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu itirafı

‘Ezel' dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay'dan yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu itirafı

‘Ezel' dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay'dan yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu itirafı…

Ezel ile Kerpeten Ali’nin kavga sahnelerini senaryoda gördüğünde Ezel karakterini kimin oynayacağını soran Falay, Kenan İmirzalıoğlu yanıtını alınca şaşırıp kaldığını söyledi: “Ezel ile yumruk yumruğa kavga ettiğimiz yerler var. ‘Ezel’i kim oynuyor’ dedim. Kenan İmirzalıoğlu dediler. ‘Emin misiniz, benim dükkan bu’ dedim. Nasıl olacak? TV’de göründüğüm kadar ufak tefek değilim bu arada. Her türlü duyguyu çok yüksek yaşayan birileri gibi, rolü oraya getirdim. Tabii bu da ilk set günlerinde ekibi şaşırttı.” 

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