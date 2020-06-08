Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı Ramo dizisinde hayranları üzecek karar!

Show TV ekranında izleyicilerle buluşan Ramo dizisi, toplam 11 bölüm olarak ekranda yer aldı. Murat Yıldırım’ın yıllar sonra dizilere dönüş yaptığı Ramo’da Esra Bilgiç de başrolde yer aldı. Adana’da çekimleri yapılan dizinin çekimleri, koronavirüs pandemesi nedeniyle Mart ayının ortalarından bu yana yapılamıyor.

Birçok dizi setinden haberler gelirken, Ramo ile ilgili sadece İlker Aksum’dan Ağustos ayında çalışmaların başlayacağı yönünde bilgiler ulaşmıştı. Ancak dizinin 2. sezonu öncesinde bazı oyuncuların ayrılık haberleri izleyicileri bir hayli mutsuz etti.

İçerde isimli dizide Barış olarak dikkat çeken Deniz Gürzumar, Ramo dizisinde de Bücür karakterine hayat verdi. Ancak dizinin 2. sezonu öncesinde Gürzumar, instagram hesabından diziye veda ettiğini belirten bir açıklama paylaştı. Oyuncu, “Hoşçakal Bücür.. Yolunuz açık olsun Ramo’nun güzel insanları” notunu yayınladı.

Paylaşımda dikkat çeken ‘yolunuz açık olsun’ ifadesi ile oyuncu, Ramo dizisinin devam edeceğinin de işaretini verdi.

Sosyal medyada son günlerde diziden Görkem Sevindik’in de ayrıldığı yönünde iddialar paylaşılıyor.

Ayrıca Süleyman karakterini canlandıran Hakan Salınmış’ın da artık yapımda yer almayacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. İki oyuncu ile ilgili net bilgi yok.

Tüm bu gelişmeler Ramo izleyicilerini rahatsız etti. Dizinin devam etmesini isteyenler, sosyal medyadan mesajlar paylaştı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle: Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Cemre Baysel, İlhan Şen, İdil Fırat, Sacide Taşaner, Efsane Odağ, Rüzgar Aksoy.