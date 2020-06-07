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  3. Aşk 101 dizisi 45 yıllık şarkıyı yeniden popüler yaptı!
07 Haziran 2020 Pazar 03:20 | Son Güncelleme:

Aşk 101 dizisi 45 yıllık şarkıyı yeniden popüler yaptı!

Aşk 101 dizisi 45 yıllık şarkıyı yeniden popüler yaptı!

Alina Boz, Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı Netfilix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi Erkut Taçkın'ın seslendirdiği "Sevmek İstiyorum" isimli şarkının yeniden popüler olmasına neden oldu

Netfilix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olarak Nisan ayında paylaşıldı. Alina Boz, Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı ve Pınar Deniz’in başrollerinde yer aldığı dizide kullanılan “Sevmek İstiyorum” şarkısı, 45 yıl sonra meşhur oldu.

Dizide kullanılmasından sonra gençler tarafından ilgi gösterilen Sevmek İstiyorum şarkısı yeniden düzenlendi. Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan, Türk Rock Müziği’nin ilk temsilcilerinden olan Erkut Taçkın’ın, 1975 yılında yayınlanan kendi adını taşıyan LP albümünde seslendirdiği “Sevmek İstiyorum” isimli şarkısı Dj Can Hatipoğlu tarafından yeniden düzenlendi.

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