Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar'dan Taner Ölmez itirafı

Mucize Doktor dizisi sezona bomba gibi başladı ve 28 bölüm boyunca da büyük bir ilgi ile izlendi. Reyting rekorları kıran dizide çok iyi bir oyuncu kadrosu bir araya geldi. Dizinin setinde ise büyük bir dostluk ve arkadaşlık ortamı oluştu.

Merve Dizdar, diziye son bölümlerde katıldı ve böyle bir ekipte yer aldığı için de çok memnun. Rol arkadaşı Özge Özder ile youtube sohbetinde buluşan Merve Dizdar, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dizide kendisini en çok güldüren isimlerin Fırat Altunmeşe ve Taner Ölmez olduğunu anlatan Merve Dizdar, sette iki ismin kendisini çok güldürdüğünü anlattı.

"EN SEVMEDİĞİM TİP!"

Bazı sahnelerde gülmemek için kendisini zor tuttuğunu ve sahneleri zorlukla tamamladığını ifade eden Merve Dizdar, setteki ortamı da çok beğendiğini ve herkesin uyumlu olduğunu anlattı.

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