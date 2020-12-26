Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen Tv'nin açılması büyük bir heyecanla bekleniyor. Ilıcalı Exxen projesine yıllık 900 milyon TL harcadığını dile getirdi. Exxen için reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek sunacağını ve reklamlı olanın daha uygun fiyatlı olacağını söyledi. Peki, Exxen Tv üyelik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Exxen ne zaman açılacak, nasıl izlenecek? İşte tüm merak edilenler..

EXXEN TV ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Exxen Tv'nin fiyat politikası hakkındaki soruya cevap veren Acun Ilıcalı, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde açıklama yaptı.

"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 bin TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

EXXEN TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı. Platformun 2021 yılı itibarıyla başlayacağı öne sürüldü.

EXXEN’DE HANGİ YAPIMLAR YER ALACAK?

Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak.

Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz adlı dizi yer alacak. Üç zengin ev kadınını anlatan Zehirli Çiçekler ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz İlginç Bazı Olaylar da diğer orijinal Exxen yapımları olacak. Dünyada ses getiren Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek. Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de olacak.