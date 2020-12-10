Exxen Tv hakkında son açıklama Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Bir Youtube kanalına konuk olan Ilıcalı, ülkemizde MasterChef, O ses Türkiye ve Survivor gibi çok izlenen programların yapımcılığını üstleniyor. Yeni platformu için kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz sorusuna ise Bin 500 kişi cevabını verdi. Exxen Tv nedir, ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen Tv ücretli mi olacak?

EXXEN TV NEDİR, NE ZAMAN YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı. Platformun 1 Ocak 2021 yılı itibarıyla başlayacağı aktarıldı.

Exxen ismini Ali Taran’ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.”

Exxen, Türkçe'de eksen kelimesinden esinlenmiştir. Eksen, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelmektedir.

EXXEN TV ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.

"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 bin TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

Öte yandan Ilıcalı, "Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yaklaşık üç aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz, sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler tekliflerimizi kabul ettiler. Bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim" açıklamasında bulundu.

EXXEN’DE HANGİ YAPIMLAR YER ALACAK?

Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak.

Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz adlı dizi yer alacak. Üç zengin ev kadınını anlatan Zehirli Çiçekler ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz İlginç Bazı Olaylar da diğer orijinal Exxen yapımları olacak. Dünyada ses getiren Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek. Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de olacak.

Bunların yanı sıra fenomenler Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, R