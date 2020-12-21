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  • Estetiğim yok diyen Chloe Sims'in eski fotoğrafları ortaya çıktı! Sosyal medyada alay konusu oldu
21 Aralık 2020 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme:

Estetiğim yok diyen Chloe Sims'in eski fotoğrafları ortaya çıktı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Estetiğim yok diyen Chloe Sims'in eski fotoğrafları ortaya çıktı! Sosyal medyada alay konusu oldu

İngiliz yıldız Chloe Sims'in geçmiş yıllara ait olan fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü yıldız hiç estetik yaptırmadım derken sosyal medya fotoğraflar ile çalkalandı. Chloe Simsi estetik yaptırdığı yönünde yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü İngiliz yıldız Chloe Sims hiç estetik yaptırmadığı yönde açıklamalarda bulunurken geçmiş yıllara ait olan fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları Chloe Sims’in estetik yaptırdığını iddia ederken İngiliz yıldız yorumlara yanıt verdi.

‘YÜZÜMDE ESTETİK YOK’

Chloe Sims, ‘Yüzümde estetik yok. Biraz önce sosyal medya sayfama yapılan bazı yorumları silmek zorunda kaldım. Kaç kere söyleyebilirim, yüzümden estetik operasyon geçirmedim. Cerrahi, yüzünüzdeki kemiklerin yapısını değiştirir’ ifadelerini kullandı.

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