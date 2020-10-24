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24 Ekim 2020 Cumartesi 22:30 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
DHA

Oyuncu Eser Yenenler'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.

Yenenler sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çok dikkat etmeme rağmen Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."
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