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  3. Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan son noktayı koydu: Boşanmadık, yüzük de kanıtı

Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan son noktayı koydu: Boşanmadık, yüzük de kanıtı

Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan son noktayı koydu: Boşanmadık, yüzük de kanıtı

Geçtiğimiz aylarda ‘Emrah ile olan evliliği bitiyor' haberleri gazetelerde yer alan Sibel Erdoğan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Yurtdışından gelen arkadaşlarıyla alışverişe çıkan Erdoğan, evliliklerinde bir sorun olmadığını söyledi. Kirer “Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık. Yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil” diyerek iddialara son noktayı koydu. Sibel Erdoğan, eşinin müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyledi.

 


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