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  3. Emel Müftüoğlu'nun koronavirüs paniği! Sitede alarm verildi

Emel Müftüoğlu'nun koronavirüs paniği! Sitede alarm verildi

Emel Müftüoğlu'nun koronavirüs paniği! Sitede alarm verildi

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun komşuları koronavirüse yakalandı. Korkuya kapılan sanatçı harekete geçti.

Kavacık’taki sitede dört katlı bir villada oturan Emel Müftüoğlu’nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.

Bugünlerde evinin bahçesine bile adım atmayan Müftüoğlu, birlikte yaşadığı kızı ve yardımcısına da dışarı çıkmayı yasakladı.


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