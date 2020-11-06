Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı doludizgin! Artık objektiflerden kaçmıyorlar

Çift, önceki gün Akmerkez’deydi. Görüntülenmelerini umursamayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, soruları duymazdan gelerek alışverişlerine devam etti. İlişkileri Mahmutyazıcıoğlu henüz evliyken başlayan çift, önceleri gazetecilerden köşe bucak kaçıyordu.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken'in boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in arabalarına saldırdığı anların videosunu paylaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, yaşanan olayların ardından sunuculuğunu üstlendiği programdan ayrılmıştı. Bir süre sonra ilişkisini sonlandıran Erken, daha sonra eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yeniden barışmıştı.