12 Aralık 2020 Cumartesi 11:05 | Son Güncelleme:
Ece Erken ve Bircan Bali'ye dava açan Serenay Sarıkaya'ya mahkemeden kötü haber
Oyuncu Serenay Sarıkaya, "Söylemezsem Olmaz" sunucusu Bircan Bali ve eski sunucusu Ece Erken'e tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın davasını mahkeme reddetti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkileri başlamadan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteydi. Defne Samyeli'den ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın sebep olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ardından Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi ilişkilerini açıkladıklarında, Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında, Ece Erken ve Bircan Bali, “Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi” sözlerini sarf etmişti.
MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
Bu sözler üzerine Serenay Sarıkaya, 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya’nın davasını reddetti.