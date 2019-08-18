Uğur Akkuş TV8'e ortak mı oldu? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:17
Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:38
Uğur Akkuş TV8'e ortak mı oldu" Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi. 

Açıklamada, A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.

ACUN ILICALI YALANLADI

Acun Ilıcalı Twitter hesabından iddiayı yalanladı. Ilıcalı yaptığı açıklamada "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

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