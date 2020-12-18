18 Aralık 2020 Cuma 05:33 | Son Güncelleme:
Ebru Gündeş'ten yeniden doğuşa teşekkürler
Ebru Gündeş, 1999'da geçirdiği beyin kanaması sonrası yeniden hayata tutunuşunun 21. yıl dönümünü kutladı.
Sanatçının fanları, Gündeş’in bu anlamlı günü için yardım kuruluşlarına bağış yaparken Ebru Gündeş de doktorlarına teşekkür etti. Gündeş, ‘’Yıllar önce Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin çabalarıyla yeni bir hayata başladım. Bu vesileyle başta onlar olmak üzere her geçen gün önemlerini daha iyi anladığımız sağlık çalışanlarına yürek dolusu teşekkürler’’ yazdı.