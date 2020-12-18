Ebru Gündeş'ten yeniden doğuşa teşekkürler

Sanatçının fanları, Gündeş’in bu anlamlı günü için yardım kuruluşlarına bağış yaparken Ebru Gündeş de doktorlarına teşekkür etti. Gündeş, ‘’Yıllar önce Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin çabalarıyla yeni bir hayata başladım. Bu vesileyle başta onlar olmak üzere her geçen gün önemlerini daha iyi anladığımız sağlık çalışanlarına yürek dolusu teşekkürler’’ yazdı.