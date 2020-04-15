Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtanın Türkçesini aslında bildiği ortaya çıktı!

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Duygu Özaslan, yumurta kırmaya çalıştığı anları takipçileriyle paylaşmış, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" ifadelerini kullanınca sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ASLINDA BİLİYORMUŞ!

Pek çok kişinin tepkisini çeken Özaslan'ın, aslında sahanda yumurtayı bildiği ortaya çıktı. Fenomenin 2016'da yaptığı bir paylaşımı ortaya çıkaran fanları, Duygu Özaslan'ın yalanını böyle ortaya çıkardı.