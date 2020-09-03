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  3. Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandığını duyurdu!
03 Eylül 2020 Perşembe 14:24 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

The Rock' (Kaya) lakabıyla tanınan ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti.

"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ"

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı” ifadelerini kullandı.

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden 48 yaşındaki aktör, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söyledi. Dwayne Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

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