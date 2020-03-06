Doya Doya Moda'da kim elendi? 6 Mart Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TV 8'de hafta içi her gün ekrana gelen moda yarışmasında Cuma günleri final yapılıyor. Haftanın finalinde birinci olan isme altın kolye ödülü verilirken, sonuncusu ise yarışmadan eleniyor.Seray Sever, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile ilgili merak edilenler haberimizde..

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.