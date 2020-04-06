Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti? İşte yanıtı

Doya Doya Moda saatinde Survivor Panorama ekranlara geldi. Coronavirüs salgını nedeni ile bazı dizi ve programlara ara verildi. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın da ara verip vermediği merak ediliyor. Doya Doya Moda neden yok? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

TV8 6 Nisan yayın akışında değişiklik yapıldı. Doya Doya Moda'nın saati değişti. Doya Doya Moda'nın yeni bölümü saat 15:30'da ekranlara gelecek.

DOYA DOYA MODA FORMATI

Kemal Doğulu format değişikliğini şu ifadelerle duyurmuştu: "Önümüzdeki hafta bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren takım olarak yarışacaklar ve yeni bir yarışmacı katılacak. Bir grubun lideri Su diğer grubun lideri Emel olacak. Takımlar pazartesi günü belli olacak. 4'er kişi iki takım halinde yarışılacak. Takımın liderleri takımı yönlendirecek. O gün konseptinde giyinmeyecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Survivor Panorama / Canlı

15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı