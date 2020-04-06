Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? Doya Doya Moda saati mi değişti? İşte yanıtı
Doya Doya Moda neden yok, bitti mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda saatinde Survivor Panorama ekranlara geldi. Coronavirüs salgını nedeni ile bazı dizi ve programlara ara verildi. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın da ara verip vermediği merak ediliyor. Tv8 6 Nisan yayın akışı haberimizde...
Doya Doya Moda saatinde Survivor Panorama ekranlara geldi. Coronavirüs salgını nedeni ile bazı dizi ve programlara ara verildi. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın da ara verip vermediği merak ediliyor. Doya Doya Moda neden yok? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.
DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?
TV8 6 Nisan yayın akışında değişiklik yapıldı. Doya Doya Moda'nın saati değişti. Doya Doya Moda'nın yeni bölümü saat 15:30'da ekranlara gelecek.
DOYA DOYA MODA FORMATI
Kemal Doğulu format değişikliğini şu ifadelerle duyurmuştu: "Önümüzdeki hafta bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren takım olarak yarışacaklar ve yeni bir yarışmacı katılacak. Bir grubun lideri Su diğer grubun lideri Emel olacak. Takımlar pazartesi günü belli olacak. 4'er kişi iki takım halinde yarışılacak. Takımın liderleri takımı yönlendirecek. O gün konseptinde giyinmeyecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama / Canlı
15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı