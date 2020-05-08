Doya Doya Moda 8 Mayıs kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 8 Mayıs kim elendi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı yarışıyor. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA 8 MAYIS KİM ELENDİ?

Bugün Doya Doya Moda'dan kimin elendiği henüz açıklanmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da hafta birincisi Betül oldu. Betül, haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı olarak altın kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Sündüz

Emel

Betül

Mira

Mezküre

Hanzade