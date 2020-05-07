Doya Doya Moda 7 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kimdir?

Doya Doya Moda 7 Mayıs puan durumu araştırılıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler "Doya Doya Moda gün birincisi kim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu programda haftanın final gününde en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda ediyor.

DOYA DOYA MODA 7 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugün serbest şıklık konseptine göre kombinler yapıldı. Puanlamalar henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.