Doya Doya Moda 22 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 22 Aralık puan durumu, izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İzleyiciler hangi yarışmacının haftanın ikinci günü kaç puan aldığını merak ediyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki, Doya Doya Moda 22 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

DOYA DOYA MODA 22 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da 22 Aralık günün konsepti "İstemeye geliyorlar" olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 22 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Gün birincisi olan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül