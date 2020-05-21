Doya Doya Moda 21 Mayıs 2020 puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 21 Mayıs 2020 puan durumu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta finalinin hemen öncesinde bugün yarışmacıların kaçar puan alacakları merak ediliyor. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da hafta içi 5 puan, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Bugün günün en yüksek puanını ve en düşük puanını alan yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor.

DOYA DOYA MODA 21 MAYIS 2020 PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 21 Mayıs 2020 puan durumu henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda 21 Mayıs 2020 puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu