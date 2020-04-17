Doya Doya Moda 17 Nisan kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yeni saatinde izleyicileri ile buluşan programın formatında da yaşanan küresel salgın nedeni ile değişiklikler oldu. Büyük beden bayanların yarıştığı moda programında yarışmacılar kombinlerini Doya Doya Moda evine kurulan butiklerden oluşturuyor. Yarışmaya bu hafta kimin vede edeceği merak ediliyor.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'ya bu hafta veda eden isim henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Programda kimin birinci olduğu henüz belli olmadı. Birinci olarak altın kolyenin sahibi olan isim henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez