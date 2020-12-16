16 Aralık 2020 Çarşamba 17:47 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in elbisesi rekor fiyata satıldı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde bir yardım kampanyası için bağışladığı elbisesi 50 bin TL'ye satıldı. Kıyafetin satıldığını Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Rol aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir geçtiğimizi haftalarda birçok ünlü ismin destek olduğu SMA'lı çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasına bir elbisesini bağışlamıştı.
Yüzü olduğu şampuan markasının lasnmanında giydiği siyah elbiseyi bağışlayan Demet Özdemir, elbiseyi almak isteyenlere sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunmuştu.
DEMET ÖZDEMİR'İN ELBİSESİ 50 BİN TL'YE SATILDI
İyilik elçileri SMA sayfasın Demet Özdemir siyah elbisesinin satıldığını duyurdu. 50 bin TL'ye satılan elbiseden elde edilen bütün gelir SMA'lı çocuklara bağışlandı.
Demet Özdemir elbisenin satıldığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.