Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in elbisesi rekor fiyata satıldı

Rol aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir geçtiğimizi haftalarda birçok ünlü ismin destek olduğu SMA'lı çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasına bir elbisesini bağışlamıştı.

Yüzü olduğu şampuan markasının lasnmanında giydiği siyah elbiseyi bağışlayan Demet Özdemir, elbiseyi almak isteyenlere sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunmuştu.

DEMET ÖZDEMİR'İN ELBİSESİ 50 BİN TL'YE SATILDI

İyilik elçileri SMA sayfasın Demet Özdemir siyah elbisesinin satıldığını duyurdu. 50 bin TL'ye satılan elbiseden elde edilen bütün gelir SMA'lı çocuklara bağışlandı.

Demet Özdemir elbisenin satıldığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.