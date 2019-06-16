Diriliş Osman'a sürpriz transfer... Kadroya katılıyor

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda devamı niteliğindeki Diriliş Osman ekranlara gelecek. Osmanlı Devleti’nin ve hânedanlığının kurucusu Osman Bey, Osmanlı kaynaklarına göre

Osman Bey, Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Yeni dizi Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Diriliş Osman dizisinin kadrosu da güçleniyor.

HAZAL SUBAŞI DA KATILIYOR İDDİASI

TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?



Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Daha sonra TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Halka dizisinde yer almıştır. (Yeni Şafak)