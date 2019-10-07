İran'da Mevlana'yı anlatacak

Yeni yayın dömeminde Demet Özdemir ile birlikte ‘Evim’ adlı dizide rol almaya hazırlanan oyuncu İbrahim Çelikkol, sürpriz bir film için kolları sıvadı. İran’da yayın yapan Haber Online adlı internet sitesinde yer alan habere göre oyuncu, İran - Türk yapımı ‘Aşk Sarhoşu’ adlı sinema filminde rol alacak. İranlı sinemacı Hasan Fethi’nin yönetmen koltuğuna oturacağı yapım, Mevlana’nın hayat hikâyesine odaklanacak. Çekimleri Konya’da başlayacak olan filmde aynı zamanda İranlı oyuncular Parsa Piruzfar ve Husam Manzur yer alacak. Şems’i Tebriz’i’yi İranlı meşhur oyuncu Şahab Hüseyni oynayacak.