Demet Özdemir'den 'Oscar'lık gaf! Alay konusu oldu

Korona virüs sebebiyle evde kendisini karantina altına alan güzel oyuncu Demet Özdemir bu süreçte sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanmaktadır. İnstagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Demet Özdemir karantina günlerinde takipçilerinin izleyebilecekleri film ve dizileri sıraladı. Karantinada izlenecek filmleri sıralarken güzel oyuncu büyük bir gaf yaparak sosyal medyanın alay konusu oldu.

DEMET ÖZDEMİR'İN GAFI ALAY KONUSU OLDU

Evinden canlı yayın yapan Demet Özdemir beğendiği filmleri sıralarken sosyal medyada büyük bir gafa imza attı. Canlı yayında izlenebilecek dizileri sıralarken “Parazit” filminden çok etkilendiğini belirtti. Güzel oyuncu bu yıl Oscar ödüllerinde 6 ödül birden alan “Parazit” filmi için “Yanlış hatırlamıyorsam bir adaylığı da vardı” dedi bu sözleriyle meslek bilgisi takipçileri tarafından oldukça eleştirildi.