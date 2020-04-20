Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman? Kuruluş Osman ve Çukur dönüyor

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi her alanda hayatı etkilerken dizi sektörünü de etkiledi. Salgın nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü çekilemiyor. Bazı diziler stok bölümlerini yayımlarken bazı diziler de koronavirüse rağmen sevenleri ile buluşmanın yollarını arıyor. Diziler ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arayan izleyiciler yeni bölümlerin yayımlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki bu hafta hangi diziler yeni bölümlerini yayımlacak? 20-26 Nisan haftasında hangi dizilerin ekrana geleceği ile ilgili detaylar haberimizde

BU HAFTA HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR?

PAZARTESİ...20 Nisan Pazartesi akşamı Çukur dizisi 3 hafta aradan sonra yeniden izleyicileriyle buluşmaya geliyor. Çukur oyuncularının evlerinden çekilen videolarla yapılan 3. sezondaki 26.bölümünün nasıl olacağı merakla bekleniyor. Sonraki haftalar için henüz bilgi yok.



20 Nisan Pazartesi akşamı 6 bölümlük TRT1 dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’ün finali ekrana gelecek.



SALI…. 21 Nisan Salı akşamı Tutunamayanlar dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Tutunamayanlar Çevrimiçi olarak izleyeceğimiz bu yeni konsept yine evlerde oyuncuların kendilerinin çektikleri videolardan oluşuyor.



21 Nisan Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni 164.yeni bölümü yayınlanacak. Bilindiği üzere dizinin setinde çalışmalar yeniden başlamıştı.

ÇARŞAMBA… 22 Nisan Çarşamba akşamı heyecanla beklenen Kuruluş Osman geri dönüyor. 3 haftalık aradan sonra dizinin 18. yeni bölümü atv’de yayınlanacak. Sette çalışmalara hafta içinde başlanmıştı.

PERŞEMBE… 23 Nisan Perşembe akşamı TRT1’de Ev Yapımı dizisinin 4. bölümü izleyicilerle buluşacak. Seksenler dizisi oyuncularının evlerden çektiği videoların birleştirilmesi ile dizi hazırlanmakta.

CUMA… 24 Nisan Cuma Arka Sokaklar dizisi bu hafta içinde çalışmalara yeniden başlamıştı. Dizinin 551. bölümünün yayınlanması bekleniyor.

CUMARTESİ… 25 Nisan Cumartesi Kalk Gidelim dizisinin yeni konsepti ekrana gelecek. Bir süredir oyuncuların evlerine çeşitli malzemeler konuldu ve görüntü kalitesinin yüksek olması amaçlandı. Evlerden çekilen bölümlerle oluşacak olan Kalk Gidelim yeni konsepti heyecanla bekleniyor.

SEFİRİN KIZI BİLMECESİ



Mart ayının ortalarında Sefirin Kızı dizisinin çekimlerine ara verilmişti. Yapımın yeni bölümlerinin ne zaman çekileceği bilinmiyor. Ancak belki de yeni bölümler çekilmeyebilir. Bunun sebebi ise oyuncuların bir bir imajlarını değiştirmeleri. İlk olarak Uraz Kaygılaroğlu saçlarını kestirerek imaj değişikliğine gitmişti.

Şimdi de benzer bir değişiklik Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli’den geldi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu’su olarak ünlenen Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, 2017 yılında evlenmişti. Gözlerden uzak şekilde mutlu bir birliktelik yaşayan çift, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmıyor.

Edip Tepeli’nin saçlarını kesmek de eşine düştü. Tepeli’nin son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YAYIMLANACAK MI?

Payitaht Abdülhamid dizisi geçtiğimiz haftaya kadar stok bölümleri ile devam edebildi. Yeni bölümlerin yayınlanması için sette çekimlerin başlaması gerekiyor. Ancak ne zaman başlayacağı bilinmiyor.