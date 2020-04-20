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  3. Zuhal Topal'ın bu halini görenler şaşırıyor

Zuhal Topal'ın bu halini görenler şaşırıyor

Zuhal Topal'ın bu halini görenler şaşırıyor

Zuhal Topal'la Sofrada programını yapmakta olan ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, sosyal medyadan ev hallerini paylaşmaya devam ediyor.

Fox TV ekranında hafta içi yayınlanan programda hafif kilolu bir görüntü çizen ünlü oyuncunun, ev halleri hayranlarını çok şaşırtıyor.

 Ekranda göründüğü gibi hafif kilolu olmadığını sosyal medyada fark eden hayranları, bu durumuna şaşırmadan edemiyor. Birçok kullanıcı, kameranın Zuhal Topal’ı olduğundan daha kilolu gösterdiğinin farkına vardı.

Evde spor yaparak formunu korumaya çaba harcayan ünlü sunucu, evinin bir bölümünü de spor aletleri ile doldurarak hareket etmekten ödün vermiyor.


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