Demet Akalın'dan 'Soros' gafı! 'Koronavirüs aşısı yaptırmayın' diyen takipçisine verdiği cevapla sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, coronavirüs nedeniyle evden çıkamazken sosyal medyada daha da fazla vakit geçirmeye başladı.

Sık sık ünlü isimlere sosyal medya üzerinden sert çıkışlarda bulunan ünlü popçu Demet Akalın bu sefer de yaptığı gafla olay oldu.

Bir Twitter kullanıcısının 'Siz siz olsun ve çıkacak olan aşıyı sakın yaptırmayın... DNA...falan filan Soros, Bill Gates... euhan laboratuvarı... bilen çok iyi biliyor...' paylaşımının altına Akalın, 'Soros ne kız?' diye sorunca olanlar oldu.

Meral Bayram adlı kullanıcı Demet Akalın'a 'Amerikalı milyarder' cevabını verirken diğer sosyal medya kullanıcıları 'Körfez abla çok iyi tam tatillik', 'Deterjan. Turuncuları daha turuncu yapıyor.' ve 'Abla mantı çeşidi, körfezde çok meşhur' gibi yorumlar yaparak tiye aldı.

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