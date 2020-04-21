Aslı Enver ile Kerem Tunçeri ayrıldı! Kerem Tunçeri ifşaları Aslı Enver aşkını başlamadan bitirdi

Dün son olarak Babil dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aslı Enver'in ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'yle aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

ASLI ENVER İLE KEREM TUNÇERİ BAŞLAMADAN BİTTİ

Henüz tanışma aşamasında olan ikilinin aşkı başlamadan bitti. Kerem Tunçeri’nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı aldı.

ASLI ENGELİ BASTI

Tv100'ün haberine göre, bugün yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişki başlamadan görüşmeyi noktaladıkları öğrenildi. Ayrılıkta Enver’in ailesinin “Bu ilişki sana göre değil” sözleri de etkili oldu. Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefonda engeli bastı!