Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'dan 'Doğduğun Ev Kaderindir'in final iddialarına ortak yanıt

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkola'a, "Sen bizim setimizde çok güzel bir ağabey çok güzel bir oyuncusun. Sen çok çabuk hazırlanıyorsun. Benim gibi değilsin" dedi. Çelikkol da yanıt olarak, "Methi'yi de Zeynep'i de çok özledim. Diziden sonra yorumları okuyup birlikte gülüyorduk motive oluyorduk. Bu süreç arkamıza bakmayı öğretti. Dünyanın ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Bir an önce sete dönmek ve senden hızlı giyinmek istiyorum" sözleriyle gülümsetti.

DEMET VE İBRAHİM'DEN FİLM ÖNERİSİ

Karantina sürecinde hayranlarına film önerisinde bulunan ikiliden Demet Özdemir, "Parazit çok başarılı bir film. Bütün korku filmlerini izledim bu 30 günlük süreçte. Dehşetin Yüzü diye bir film de var çok korkunç. Korku filmlerine sardım" dedi. İbrahim Çelikkol ise, Matrix'in defalarca izlenebileceğini belirtti.

ZEYNEP VE MEHDİ'NİN AŞKI SORULDU

Takipçileri dizideki Zeynep ve Mehdi'nin aşkını sorduğunda Özdemir, "Aşka bakış açımı değiştirdiniz diyenler var. Bizim dizinin en büyük tılsımı unuttuğumuz büyüdüğümüz tabularımızın verdiğimiz bir sürü karar var. Bir sürü rol model oluşturuyoruz. Birine aşık olmak istiyoruz ama geçmişte oluşturduğumuz tabulara uyduramıyoruz. Duygusal eksiklerimizi birbirinde tamamlama durumu var Zeynep ile Mehdi'de" dedi.

Çelikkol da, "Her şey mutasyona uğruyor. Aşk da mutasyona uğradı. Bazı duyguları zamanla kaybediyoruz. O yüzden Mehdi ve Zeynep'te saflık var. Çok fazla dil konuşmuyor. Samimiyet olduğu zaman seyirciye geçiyor. Geçmişini geleceğini görüyor seyirci" ifadelerini kullandı.

'DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR' FİNAL Mİ YAPTI?

Öte yandan sosyal medyadan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yaptığı iddialarının dolaşması üzerine ikiliden açıklama geldi. İbrahim Çelikkol, "Dizimiz devam edecek. Sete çıkacağımız günü sabırla bekliyoruz. Biz dizimizi çok seviyoruz. Ben Zeynep'i çok seviyorum. Demet'i de çok seviyorum." diyerek final iddialarını yalanladı.

Güzel oyuncu da, Bir anda kesip gittiğimizi düşünmesin seyircimiz. Canlı yayın amacımız biraz da bunu açıklamaktı" sözlerine yer verdi.