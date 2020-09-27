Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'li 'Alevlerin Ardından'da dram!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı ‘Alevlerin Ardından’ dizisinin tanıtımı yayınlandı. Önümüzdeki günlerde ekrana gelecek olan dizi, bir yangın sonrası değişen hayatları anlatıyor. Bir yardım gecesinde büyük bir yangın çıkar. Yangında 150 kadın ölür, bir o kadarı da yaralı olarak kurtulur. Ancak yangından sonra tüm hayatlar değişir.

