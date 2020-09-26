Haftalık burç yorumları! Bu hafta burçları neler bekliyor? Koç hedefe kilitlenecek Kova sabırlı

27 Eylül günü Merkür Akrep burcundaki yolculuğuna başlıyor. Hayatınızda değişime yönelik kararlar almaya başlayabilirsiniz. Olayları daha derinlemesine analiz etmek isteyebilirsiniz. Sırların su yüzüne çıkması söz konusu olabilir. Karar alırken aşırı şüpheci olmamanızda fayda var. Ayrıca takıntı ve paranoyadan uzak durmanız gerekiyor. İletişim kurarken güç savaşlarından kaçınmalısınız. 28 Eylül günü değişime yönelik adımlar atmanız mümkün olabilir.

YAPILANMA SÜRECİ

Dünyada liderlerin aldıkları kararlarda değişimi ön plana çıkardıklarına şahit olabiliriz. Sosyal medya, ulaşım, ticaret ve eğitim ile ilgili krizlerin etkin yönetilmesi gereken bir süreç başlıyor. 29 Eylül gününden itibaren Satürn Oğlak burcunda düz harekete geçecek ve Aralık ayında Kova burcuna geçecek. Satürn’ün Oğlak burcundaki son aylarında hayatınızdaki yeniden yapılanma süreci hız kazanacak. Sorumlulukları kabul ederek azimli olursanız başarılı olmanız mümkün olacak. Gerçekçi, disiplinli ve sabırlı olanlar bu süreçte avantajlı olacaklar.

KAZALARA DİKKAT

30 Eylül günü Satürn ile Mars arasındaki kare açının etkisi tüm dünyaya yayılacak. Girişimlerinizde engellenmiş veya kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu engellerin önemli bir kısmının kendi korkularınızla ilgili olduğunu bilmelisiniz. Kazalar konusunda daha temkinli olmalısınız. Dünyada doğal afetler, kazalar, yangınlar vb. ile ilgili bir artış yaşanabilir. Bazı ülkelerin girişimlerinin önünde engeller ortaya çıkabilir. Liderlerin yeni girişimleri ile ilgili yoğun eleştiriye maruz kalacakları bir hafta söz konusu olabilir. Askeri güçler ile ilgili tatsız gelişmeler yaşanabilir.

ANİ TEPKİLERDEN KAÇININ

2 Ekim günü Venüs Başak burcuna geçiş yaparak, ikili ve sosyal ilişkilerde daha detaycı ve gerçekçi hareket etmenizi sağlayacak. Ancak aşırı takıntılı ve mükemmeliyetçi davranmak ilişkilerinize zarar verebilir. Aynı gün Koç burcunda Dolunay olacağı için dünyada öfke, şiddet, savaş rüzgarları esebilir. Özel hayatınızda bencil ve saldırgan bir tutum içinde olmamalısınız. Düşünmeden hareket etmek zarar getirebilir. Olayları iyice değerlendirmeden tepki vermemenizi öneriyorum.

KOÇ BURCU YORUMU

Girişimlerinizle ilgili kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Korkularınızı rağmen doğru girişimde bulunursanız hedefinize ulaşacaksınız. Ailevi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni projelerinizde ailenizden destek görebilirsiniz. Günlük rutin işlerinizle ilgili gerçekçi kararlar vermeniz gerekiyor. Yanınızda çalışan kişileri memnun etmeniz hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacak. Bundan dolayı onlarla bir orta nokta bulmalısınız. Yeni bir evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Size şans getirecek.

BOĞA BURCU YORUMU

Gizli düşmanlıklar konusunda daha dikkatli hareket etmelisiniz. Hayatınızda size fikir veren insanlar kafanızın karışmasına sebep olabilir. Kararlarınızı tek başınıza almanız daha büyük bir fayda var. Bağımlılıklarımızdan arınmak için daha kararlı hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak beklentilerinizi çok yüksek tutmamanız gerekiyor. Eğer yüksek beklentiler içinde olursanız, Daha sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Onların desteğini hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Sosyal ilişkilerinizle ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bazen arkadaşlarınızla aranız bozulabiliyor. Üyesi olduğunuz kulübe derneklerle ilgili tatsız gelişmeler yaşanabilir. Mümkün olduğunca çevreyi aldırmadan hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa kendinizi gereksiz tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler devreye girecek. Yeni yatırım yaparken kendinize çok daha şanslı hissedebilirsiniz. Hazır para gelirken gerçekçi yatırımlar yapmanızı öneriyorum. Ailevi konularda yaşanacak gerilimleri kafanıza takmazsanız kendi kararlarınızı daha rahat alabileceksiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Kariyerinizle ilgili önünüze çıkacak olan engelleri cesaretle aşmanız gerekiyor. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz ancak bu hedeflere giderken korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Hayatınızdaki otorite figürleri ile olan ilişkilerinizde bazı problemler gündeme gelebilir. Alıngan davranmadan karşı tarafı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Böylece ileride daha başarılı olacaksınız. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden giderken sosyal çevrenizin desteğini hissedeceksiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili problemler karşınıza çıkabilir. Bunları soğukkanlılıkla çözmeniz gerekiyor. Uzak akrabalarınızdan aldığınız haberler biraz canınızı sıkabilir. Mümkün olduğunca akışta hareket etmeniz gerekiyor. Hukuki konularla ilgili insiyatif kullanmanız gerekebilir. Yeni bir eğitime başlamakla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Yaratıcılığınız sayesinde hayatınızdaki problemleri daha etkin bir şekilde çözeceksiniz. Maddi konulara yönelik olarak gerçekçi yaklaşımlarda olmalısınız. Yatırımlarınızla ilgili aşırı risk almamanızı öneriyorum.

BAŞAK BURCU YORUMU

Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önünüze çıkacak olan engelleri aşmanız gereken bir haftadasınız. Kredi alacaksınız gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Birine borç verirken de aynı şekilde makul olmalısınız. Ortak yatırımlarla ilgili bu haftanın geçmesini beklemenizi öneriyorum. Yanlış karar almanız söz konusu olabilir. Kararlarınız da aşırı riskten uzak durmalısınız. Sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Danışacağınız kişiler hayatınızda yeni ufuklar açabilirler. Böylece hayallerinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkilerinizle ilgili sorunları çözmeniz gerekebilir. Bu sorunları çözerken daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde kendi isteklerinizi yok saymış olacaksınız. Ve ileride bu sizin huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Evliliğinizi kurtarmak için insiyatif kullanmanız gerekebilir. Aynı zamanda ortaklıklarınızla ilgili bazı problemlerin çözümü için insiyatif kullanmanız gerekebilir. Sözleşmelerle ilgili makul davranmanız gereken bir haftadasınız. Kariyerinize yönelik olumlu gelişmeler devrede olacak. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Sağlığınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. Bedeninizin arınması size iyi gelecek. Böylece çalışma hayatınızda da daha aktif hareket edeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili problemleri çözerken sağduyulu olmanız gerekiyor.

YAY BURCU YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Sevgilinize daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Ayrıca çocuklarınızın sorunlarıyla ilgilenmek için insiyatif kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koymak için daha fazla sorumluluk almanız gereken bir haftadasınız. Ayrıca maddi kaynaklardan yana şanslı olacaksınız. Hayatınızda yeni ortak yatırım fırsatları gündeme gelebilir. Ancak bu konularda aşırı risk almaktan kaçınmalısınız. Kariyerinizle ilgili abartılı beklentiler içinde olursanız daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yeni hedefler belirlemeniz gerekebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Ailevi sorunlar zamanınızı alabilir. Emlak konularına yönelik karar alırken zorlanabilirsiniz. Belki de bu kararları daha sonra almanız size daha fazla fayda getirebilir. Ev içi kazalar konusunda temkinli olmalısınız. Dalgınlık sakarlık yapmanıza sebep olabilir. İlişkilerinizde oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişki fırsatı kapınızı çalabilir. Ya da yeni bir ortaklığa adım atabilirsiniz. İşinizle ilgili önünüze önemli sözleşme fırsatları gelebilir. Ancak aşk hayatınız ile ilgili karar alırken daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor.

KOVA BURCU YORUMU

Kardeş ve kuzen ilişkileri ile ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunları çözerken sağduyulu hareket etmeniz gerekiyor. Hayatınızı değiştirmeye yönelik aldığınız kararlarla ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Yeni bir eğitime başlamak hayatınızdaki değişimi yaratabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Maddi konularla ilgili bazı problemleri halletmeniz gerekebilir. Özellikle yatırım yaparken daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda şanslı olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni hobiler edinebilir ve yaratıcılığınızı maksimum düzeyde ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili olumlu gelişmeler devreye girebilir. Ancak ortaklık konularında abartılı beklentiler içinde olmamalısınız. Daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.