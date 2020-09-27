Harika Avcı'dan itiraf! 'Zorluklar yaşadığım doğrudur'

Harika Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıkıntılı günler yaşadığını doğruladı ve şunları söyledi: “Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum.”

