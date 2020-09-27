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  • Harika Avcı'dan itiraf! 'Zorluklar yaşadığım doğrudur'
27 Eylül 2020 Pazar 21:36 | Son Güncelleme:

Harika Avcı'dan itiraf! 'Zorluklar yaşadığım doğrudur'

Harika Avcı'dan itiraf! 'Zorluklar yaşadığım doğrudur'

Bir döneme damga vuran Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edildi.

Harika Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıkıntılı günler yaşadığını doğruladı ve şunları söyledi: “Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum.” 

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