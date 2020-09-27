Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ünlü çift birbirlerini takipten çıkardı

Bir ayrılıp bir barışan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, yine ayrılık haberleriyle gündeme geldi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkardı. Yaz tatilini birlikte teknelerinde geçiren ikilini bu hamlesi ‘ayrıldılar’ iddialarını güçlendirdi. Özellikle geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda tek başına görüntülenen Duygu Sarışın’ın sinema projesi için bıyık bırakan Çağatay Ulusoy’un yeni imajının sorulması üzerine ‘Bana değil, Çağatay’a sorun’ şeklinde karşılık vermesi iddiaları doğrular nitelikteydi. Daha önce Ulusoy ile ilgili sorular karşısında samimi cevaplar veren Sarışın’ın bu sefer kaçamak cevaplar vermesi dikkatlerden kaçmadı.