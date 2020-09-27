Deren Talu rolü için erkek kılığına girdi

Başrollerini Deren Talu, Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı ‘Son Kale Hacıbey’ filminin vizyon tarihi belli oldu. Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film, 23 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak. Los Angeles Santa Monica College’da Sanat Tarihi ve Oyunculuk eğitimi almasının ardından Eric Morris’ten de ders alan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, kariyerinde ilk kez bir sinema filminde oynadı.

GURURLANDIRAN İŞ



18. yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey’in başarılı kumandanı Ahmet Paşa’nın kızı Fatma karakterini canlandıran Talu, rolü gereği savaş sahnesinde erkek kılığına girdi. Talu, “Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek her zaman beni gururlandırıyor” dedi. Wonder Yapım’ın yapımcılığını yaptığı film, Ukrayna’daki Akkerman Kalesi’nde çekildi.